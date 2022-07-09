Єдиний спосіб зупинити війну та чому звільнив послів: головне зі звернення Зеленського 9 липня

Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі та ворожі обстріли по українських містах.

За словами глави держави, єдиний спосіб, який зупинить війну - це сучасна та потужна зброя від західних партнерів.

Про це український президент сказав у традиційному відеозверненні у суботу, 9 липня.

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"Провів сьогодні зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією сенаторів після виступу пана Ларше у Верховній Раді України. Вдячний йому за натхненне й точне звернення. Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ. Тому вся наша команда, команда України, працює в режимі 24/7, щоб тримати інтереси нашої держави й нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції", - розповів Зеленський.

Глава держави прокоментував сьогодні ракетні удари РФ по Миколаєву, Харкову, Кривому Рогу, громадах Запорізької області. Зеленський впевнений, що Росія абсолютно свідомо та цілеспрямовано здійснює атаки.

"Пан Ларше сказав і іншу важливу річ: із кожним ударом по Україні, із кожним злочином російських окупантів, із кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою. Це справді так. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт. Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об’єктах, по людям. Є жертви – загиблі, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов’янський напрямок, Бахмут, Авдіївка… Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною", - вважає український президент.

Зеленський подякував американському лідерові за рішення надати Україні новий пакет військової допомоги обсягом 400 мільйонів доларів. "Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим живим людям", - сказав він.

Окрім цього, 9 липня Зеленський провів нараду з представниками будівельних компаній, під час якої обговорили ключові завдання на найближчий час.

"Питання будівництва якісної транспортної мережі – завжди також і питання безпеки. А в умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу, обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики", - додав український президент.

Насамкінець Зеленський пояснив, що звільнення деяких послів України - це питання ротації, що є звичайною частиною дипломатичної практики.

"У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ. Вже готуюся до нового тижня – будуть важливі новини, зокрема й від урядовців", - пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Мельника та низки українських послів.

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