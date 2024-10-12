Єдиний за останній рік: військовий про особливості Курського напрямку

Військовий зауважив, що на Курщині замороженої лінії фронту з поступовим просуванням по факту немає, тому кожна сторона можео пинитися в оточенні.
Курський напрямок – єдиний за останній рік, де триває маневрена війна.
Про особливості Курського напрямку фронту розповів військовий 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман".
"Замороженої лінії з поступовим просуванням по факту немає, тому кожен рід війська, з обох сторін, може опинитися за 1-2 дні в оточенні", – каже "Осман".
За його словами, за час української операції на Курщині з такою проблемою стикалися по декілька разів обидві армії.
"Судити про причини даних ситуацій я не можу, для мене цей напрямок незвіданий. Факт залишається фактом: ворог у нас навчається і застосовує у відповідь ідентичну тактику бою, тому щоб ефективно воювати, на кожну свою дію треба розробляти протидію", – додав військовий.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав серйозну помилку, якої припустилася Україна в Курській області.
Читайте також:
- Що задумала РФ у Курській області: ISW про підступні плани ворога
- "Важкі бої": російські військові у Курській області кидають колони на штурм – РНБО
- Сирський повідомив, скільки військових перекинула РФ до Курської області