Єдиний за останній рік: військовий про особливості Курського напрямку

Військовий зауважив, що на Курщині замороженої лінії фронту з поступовим просуванням по факту немає, тому кожна сторона можео пинитися в оточенні.

Курський напрямок – єдиний за останній рік, де триває маневрена війна.

Про особливості Курського напрямку фронту розповів військовий 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман".

"Замороженої лінії з поступовим просуванням по факту немає, тому кожен рід війська, з обох сторін, може опинитися за 1-2 дні в оточенні", – каже "Осман".

За його словами, за час української операції на Курщині з такою проблемою стикалися по декілька разів обидві армії.

"Судити про причини даних ситуацій я не можу, для мене цей напрямок незвіданий. Факт залишається фактом: ворог у нас навчається і застосовує у відповідь ідентичну тактику бою, тому щоб ефективно воювати, на кожну свою дію треба розробляти протидію", – додав військовий.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав серйозну помилку, якої припустилася Україна в Курській області.

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