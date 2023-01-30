Єдиної російської армії вже немає: соціолог назвав передумову для розвалу РФ

Експерт розповів, що почалася “приватизація” російської армії, а це — передумова розпаду РФ.

Про це російський журналіст, соціолог Ігор Яковенко сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.



Із початком “приватизації” путінський режим неминуче зазнає тотальної поразки, вважає експерт.

“Наразі вже триває процес “приватизації” армії. Фактично єдиної армії вже значною мірою немає, тому що на фронті командують різні командири, які не підпорядковуються Міністерству оборони, Генштабу: ПВК Пригожина, бандити Кадирова, ще близько 20 ПВК, які створюються. І відбувається ось така ось “приватизація” армії. І це насправді в сукупності з тим, що в регіонах створюють, так би мовити, загони територіальної оборони. Це, по суті справи, передумова для розвалу Росії, для розпаду Росії”, — висловив думку щодо подій Яковенко.

За його словами, розв’язана Москвою війна проти України поступово набуває тенденції "мафіозної" війни, що триватиме на території Росії.

“Тобто це буде війна за території та ресурси, за переділ території та власності. До цієї війни якраз зараз готуються ось ці ось ПВК, які створюються, зокрема й міністром оборони. Взагалі, я не знаю аналогів, коли міністр оборони створював би на базі власної армії приватну військову кампанію, навіщо йому приватні військові компанії, якщо він і так, як то кажуть, є міністром усієї російської армії? Причина одна. Усі готуються до постпутінського поділу країни. Насправді країна до розпаду готова. І це один із, не єдиний, безумовно, але це один зі сценаріїв подальшого розвитку подій після поразки путінської армії в цій війні”, — сказав Яковенко.

За його словами, на тлі такої мафіозної війни практично всі регіони РФ захочуть відокремитися, що призведе до мафіозної війни та суттєвої зміни кордонів.

"Ну, це, як то кажуть, уже інша історія, але загалом у мене немає жодних сумнівів, що ідею розпаду Росії вітатимуть практично всі суб’єкти федерації незалежно від їхнього економічного становища. Точно так само, як цю ідею вітали всі республіки Радянського Союзу незалежно від їхнього економічного становища. Тут, що називається, політика й шкурний інтерес превалює над ідеями економічної доцільності”, — вважає Яковенко.

Він назвав “паливом” росіян з “українським синдромом”. За його словами, вони повернуться до міст і сел РФ з війни після поразки, що призведе до "смути, яка свого часу потрясала Росію неодноразово протягом століть, яка ховає цю російську державу".

"Я думаю, що це станеться і це буде остаточний розпад Російської імперії та фактичний кінець великого історичного проєкту під назвою “Росія”, — сказав Яковенко.

Він також зазначив, що очільник Кремля Путін скоїв гігантський злочин щодо України.

"Україна виживе, відродиться і стане країною, що процвітає. У цьому немає ні в кого жодних сумнівів. А ось щодо Росії, то я думаю, історичний проєкт цієї країни завершується. Росія як імперія зникне. І в принципі, я не думаю, що країна з такою назвою буде існувати в якійсь історичній перспективі”, — додав Яковенко.

Також є думки, що Росія веде проти України тотальну війну і готує новий масштабний наступ, про що заявив головнокомандувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис. На його думку, основним імпульсом для підтримки України з боку Заходу є чітка позиція Києва щодо неможливості поразки та перемовин із Росією.