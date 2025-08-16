- Дата публікації
Єдиний спосіб припинити війну: генерал прокоментував зустріч Трампа і Путіна
Річард Ширрефф вважає, що лише членство України в Альянсі зможе зупинити російську агресію.
Колишній заступник головнокомандувача військ НАТО в Європі генерал сер Річард Ширрефф заявив, що членство України в Альянсі — єдиний спосіб припинити війну. Він залишився незадоволеним результатами саміту Трампа та Путіна на Алясці.
Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.
Генерал вважає, що Сполучені Штати мали повне право заарештувати Володимира Путіна, коли той приземлився на Алясці.
«Він мав бути одягнений в помаранчевий комбінезон і відправлений до Гааги в кайданах», — прокоментував Ширрефф, критикуючи «розгорнуту червону доріжку» для кремлівського диктатора.
Росія має отримати «кривавого носа»
За словами Ширреффа, Путін не зробив «абсолютно нічого» для припинення війни, а єдиною гарантією безпеки для України є її членство в НАТО. Він переконаний, що це зупинить Росію від досягнення її намірів.
«Чи прийме Путін це? Ні. В жодному разі. Жодного шансу. Єдиний спосіб, у який Путін це прийме, — це якщо його змусять це прийняти. Це означає, що Росія повинна отримати кривавого носа, і вона має бути переможена. Наразі це відстань приблизно в мільйон миль. Тому я не бачу перспективи завершення цієї справи», — сказав генерал.
Продовження війни
На питання про те, що буде далі, Ширрефф дав невтішний прогноз.
«Ну, війна триватиме. Українські міста й надалі зазнаватимуть атак безпілотників і ракет, а українські мирні жителі й надалі гинутимуть. Тим часом дипломатичні танці триватимуть. Поки Трамп не усвідомить, що єдиний спосіб зупинити цю війну — це змусити Росію прийняти те, чого хоче Захід і чого хоче Україна, нічого не зміниться», — підсумував генерал.
Нагадаємо, європейські посадовці та президент США Дональд Трамп обговорили можливість надання Україні гарантій безпеки за підтримки США та Європи у разі досягнення мирної угоди. Але новий формат гарантій може з’явитися без участі НАТО.