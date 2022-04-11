Єфросиніна про ненависть до росіян: "Заслуговують на перепрошивку мізків в примусовий спосіб"

Єфросиніна про ненависть до росіян: "Заслуговують на перепрошивку мізків в примусовий спосіб"

Телеведуча також зізналася, що не спілкується з рідними з Керчі.

Українська телеведуча, почесний посол ООН з питань народонаселення, наразі волонтерка Маша Єфросиніна зізналася, що не спілкується з рідними із Криму.

Так, знаменитість, яка виросла в Керчі, поділилася, що близькі жодного разу їй не зателефонували і не написали від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Слава+".

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Телеведуча зазначила, що її рідний дядько, який живе в Санкт-Петербурзі, написав повідомлення за 40 днів війни. Щоправда повідомлення чоловік надіслав не їй, а сестрі Маші – Єлизаветі Ющенко.

"Вчора сестра мені сказала, рідний брат нашого тата написав їй, Лізі, що йому дуже шкода, що відбувається в Україні. Він живе в Пітері. На шостому тижні щось сталося в голові, мабуть", — прокоментувала Єфросиніна.

Також знаменитість зізналася, що вважає правильним – відчувати ненависть до росіян.

"Росіяни, по-перше, просякнуті природною рефлексією на українця як на другосортне, жалюгідне, холуйське і щось нелюдське, просякнуті з голови до п'ят як мінімум уже три, а то й чотири покоління. Від прабаби до онучка", – наголосила вона.

Маша додала, що російська пропаганда – це і є та сама "хімічна зброя", яку розпилювали протягом 30 років. Іншого пояснення того, чому 140 мільйонів росіян не вийшли на вулиці та публічно не говорять про війну у ведучої немає.

"Лише 20 ротів зригнули "міру мір", "нєт войнє". Інакше всю цю х*йню я пояснити не можу. По-друге: те, як ці люди зараз реагують навіть на якісь завуальовані натяки перемовників і тих, хто всрався у Кремлі, цих пузатих х*рів, про те, що "ймовірно, ми готові на мирні якісь домовленості, ми от війська відвели"... І те, як ця нація реагує... Під передостанньою заявою президента, вони там пишуть, що готові їсти власних дітей, якщо почнеться голод, але щоби лише всіх українців винищили", - сказала вона та додала, що росіяни "заслуговують на лише на ненависть і прокляття, а на перепрошивку мізків протягом ще 50 років і бажано в примусовий спосіб".

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, що їй пишуть артисти, які мовчать про війну. Також ведуча поділилася, які фейки розповсюджують про неї росіяни.

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