Єфросиніна розповіла, що їй пишуть артисти, які мовчать про війну: "Їх залякали"

Також ведуча розповіла, які фейки розповсюджують про неї росіяни.

Українська ведуча, почесний посол ООН з питань народонаселення, наразі волонтерка Маша Єфросиніна розповіла, що отримує приватні повідомленні від артистів, які вирішили мовчати про війну в Україні.

Знаменитість говорить, що вони зайняли таку позицію через те, що їх залякали. Їм погрожують розправою близьких та ув’язненням. Маша не назвала імен артистів. Втім, вона зазначила, що це дуже відомі особи.

Маша Єфросиніна в ефірі телемарафону / скріншот з відео

"Я отримую приватні повідомлення від тих, які поїхали, які мовчать. Я не зможу назвати їхні імена, це досить відомі імена. Імена тих людей, які поїхали. Їх залякали тим, якщо вони хоча б рота відкриють, не виживуть їхні родини, а їх посадять до в’язниці. Вони дуже просять не говорити їхніх імен. Вчора мені сказав один дуже відомий артист: " У вас життя запинилося, а у нас закінчилося", Я гадаю, що це красномовно. Але вимушена зізнатися, що таких повідомлень не багато, їх одинці", - розповіла Єфросиніна у ефірі телемарафону.

А от сама ж Маша активно у своєму Instagram критикує дії російської влади та розповсюджує правдиву інформацію про події в Україні. Як говорить телеведуча, росіяни слідкують за її публікаціями.

"Кількість показів мого відео нараховує 60-80 мільйонів переглядів за сім днів. Це доводить те, що вони всі бачать та чують. Вони всі достатньо залякані, вони бояться. Всі мої звернення абсолютно точно вони дивляться", - поділилася Маша.

Маша Єфросиніна в ефірі телемарафону / скріншот з відео

До слова, Машу ж тим часом намагаються дискредитувати в Росії. Вони розповсюджують фейки, що нібито ведучій заплатили, аби вона закликала вбивати росіян. Втім, це все брехня.

"Відео розповсюджували дрібні блогери, яким дали наказ це зробити. Я, думаю, їм заплатили. Вони розповсюджували відео, де ставили скріншот моєї сторінки і писали, що мені та всім зіркам заплатили мільйон доларів, аби вони закликали вбивати російський народ", - розповіла знаменитість.

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