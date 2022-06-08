Єфросиніна та Бєдняков емоційно відповіли Лазарєву щодо "нацистів в Україні"

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна та ведучий Андрій Бєдняков відреагували на пост російського співака Сергія Лазарєва.

Так, у сторіс своїх сторінок в Instagram і Маша Єфросиніна, і Андрій Бєдняков залишили пости, в яких звернулися до Сергія Лазарєва.

Днями російський артист написав, що активно допомагає біженцям з "Л/ДНР" і розповів історію 13-річної дівчини з міста Ясинувата Донецької області. За словами Лазарєва, на початку травня "нацисти під час обстрілу дому Насті її поранили" і наразі вона перебуває в лікарні "ДНР". Окрім того він заявив, що постійно на зв'язку з волонтерами з Донбасу, які йому розповідають, що "ЗСУ б'ють по живому – по школах, лікарнях, житлових будинках!".

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Першою не витримала Єфросиніна. На все, що вона побачила у Лазарєва вона тонко відповіла: "Питання до Серьоні. Чому наші хлопці-геї йдуть на фронт і гинуть за свою землю, а ви все більше своїми постами доказуєте, що ви – під*раси", - написала Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведучий Андрій Бєдняков теж мав, що сказати Лазарєву: "А от і Сергій Лазарєв заговорив. Допоміг дуже сильно. І в пості виставив. Як і повинен робити справжній помічник. Війна це жахливо. І діти не повинні помирати і страждати. З цим я повністю погоджуюся. Але от я, Сергію, спілкувався з дітьми без рук і без ніг. З дітьми, батьки яких загинули від бомб армії твоєї країни, Сергію. З дітьми, які жили у своїх містах мирно і спокійно до 24 лютого", - написав Бєдняков.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

І нагадав Лазарєву, що до 2014 року всі жили чудово, у Донецьку відбулося "Євро-2012", було багато українських прапорів і лунав гімн України: "А потім різко "нацисти прийшли" і давай школи обстрілювати", - додав Андрій.

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