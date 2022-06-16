Єфросиніну прибрали просто посеред прямого ефіру у Європі: "Українські новини дуже токсичні"

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про один інцидент, який стався з нею під час прямого ефіру в одній з країн Європи.

Як розповіла Маша Єфросиніна у програмі "Сніданок з 1+1", європейці почали втомлюватися від новин про війну в Україні: Україна зникає з перших шпальт газет, люди більше концентруються на своїх проблемах.

І про це свідчить історія, яка сталася нещодавно з Машею під час прямого ефіру в одній з європейських країн. Єфросиніна давала інтерв'ю для відомого видання Bild, як раптом її перервали. Ведуча подумала, що це сталося через технічні проблеми. Але ні:

"У мене було інтерв'ю для величезного видання Bild. Я кажу: "А от чому мені сказали, що інтерв'ю триватиме 15 хвилин, питання мені надіслали, а я була в ефірі 3,5 хвилини. Це технічні якісь проблеми у вас?" Вони кажуть: "Ні, ні. Ось подивіться рейтинги, коли йдеться взагалі від будь-кого про Україну, у нас крива йде просто до низу, ми виходимо в страшенні збитки, в нас падають рейтинги", - розповіла Єфросиніна.

"Усі розмови з сином про війну": Маша Єфросиніна про те, як переживає події в Україні

І вона озвучила одну фразу, яку вперше почула у Європі: "І навіть в Європі я вперше почула такий вираз, як: українські новини дуже токсичні. Тобто я борюся зараз в полі токсичних новин", - додала ведуча.

Читайте також: