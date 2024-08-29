Єгері-десантники відбили декілька хвиль м’ясних штурмів на Покровському напрямку: як це було (відео)

На Покровському напрямку у Донецькій області росіяни весь день намагалися атакувати позиції одного із підрозділів 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України. Загалом, єгері-десантники відбили декілька хвиль м’ясних штурмів.

Відео відбиття штурмів опублікувало ДШВ ЗСУ.

Зранку у бій росіяни кинули на прорив оборони групу звичайних солдатів. Коли вони безславно полягли під вогнем наших воїнів, на підмогу прийшли досвідчені спецпризначенці, про це свідчили радіоперехоплення їхніх переговорів.

Двічі російські спецпризначенці намагалися підібратися до позицій, переступаючи через тіла вбитих штурмовиків-попередників, однак артилерійська підтримка братніх підрозділів розбила їхні плани.

Далі скиди БПЛА та кулеметний розрахунок єгерів-десантників остаточно зачистили поле бою.

Як єгері-десантники відбивали м’ясні штурми на Покровському напрямку

Раніше воїни ЗСУ розповіли, як збивають безпілотники і чому окупанти запускають по Україні чорні "Шахеди".

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