Єгипет призупинив таємне постачання ракет до Росії і почав виробляти для України

На початку березня Сісі відмовився від планів поставок Москві.

Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії. Натомість тепер країна вироблятиме артилерійські боєприпаси для України.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, минулого тижня стало відомо про ще один документ, який викриває таємну схему, запропоновану президентом Єгипту Абдель Фатахом ас-Сісі в лютому, щодо надання Росії до 40 000 122-мм ракет Sakr-45.

За даними нових документів, які WP отримала з масиву матеріалів, йдеться про те, що на початку березня Сісі відмовився від планів поставок Москві. Прикметно, що упродовж десятиліття Єгипет залишається головним американським союзником на Близькому Сході. Зокрема, країна отримує понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді військової допомоги від США.

Дані свідчать про те, що Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.

Вашингтон намагався заручитися новими прихильниками – і вкрай необхідними боєприпасами – для боротьби Києва з російськими військами. Єгипет мав намір використати свої можливості з виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передової американської військової продукції, йдеться в документі.

Раніше стало відомо, що у секретному документі розвідки США, який "злили" у Мережу, йдеться про наміри президента Єгипту Абделя Фаттах Ас-Сісі виготовити до 40 000 ракет для таємної доставки до Росії.

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