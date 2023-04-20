Єгипет змінив своє ставлення до РФ після скандалу: експерт пояснив, як це вплине на війну

Єгипет відмовився виготовляти ракети для Росії, що свідчить про його змінену позицію стосовно співпраці з Москвою.

Цю інформацію повідомив директор Центру близькосхідних досліджень, Ігор Семиволос, в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами експерта, Єгипет перебуває у складній економічній та політичній ситуації, отримуючи щорічно понад 1 млрд доларів військової допомоги від США з певними зобов'язаннями. Це переконало Єгипет, що співпраця з Росією може призвести до серйозних наслідків, тому вони відмовилися від ідеї допомагати Москві.

Ігор Семиволос зазначив, що це показало майстерність американської адміністрації, яка змогла переконати Єгипет. Пропозиція американців полягала у продажу озброєння США, яке потім може опинитися в Україні. Таким чином, Єгипет може продовжувати називати себе нейтральною країною, не безпосередньо постачаючи озброєння нашій державі.

Експерт також відзначив, що після цього скандалу, Єгипет не ризикне грати на два фронти. Незважаючи на це, Єгипет має об'єктивні відносини з Росією, такі як продаж зерна та будівництво атомної електростанції, і наразі невідомо, як це вплине на співпрацю між країнами.

Нагадаємо, що Єгипет призупинив таємне постачання ракет до Росії і почав виробляти для України.

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