Єгор Крутоголов розповів, як з боку Білорусі впала ракета за 800 метрів від його будинку

Єгор Крутоголов розповів, як з боку Білорусі впала ракета за 800 метрів від його будинку

Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, який був найнебезпечніший момент для нього і його родини під час війни.

Єгор Крутоголов пригадав, як у перший тиждень війни неподалік від його будинку впала ракета російських окупантів. У коментарі "Зірковому шляху" Крутоголов розповів, що його будинок розташований з білоруського боку:

"Ракета прилетіла поруч, десь 800 метрів. Було дуже гучно. Я всіх підірвав: "Всі вниз!". Малий спав, його за руку тягнемо. Дуже близько, дуже гучно було. Було дуже страшно. Ми під Києвом живемо, з білоруського боку. Звісно, перші хвилини, перші години, коли тебе тіпає і ти не розумієш, як жити далі і що буде з твоєю родиною, куди бігти. Але найгучніше – приліт ракети", - розповів Крутоголов.

Єгор Крутоголов з родиною

Раніше Єгор Крутоголов поділився, яка доля чекає на російських акторів Сергія Писаренка та Євгена Нікішина у "Дизель Студіо". Також він розповів, чи братимуть участь у "Дизель Студіо" учасники з Білорусі Дмитро Танкович, Євген Сморигін та Маруся Грицук.

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