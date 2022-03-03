Єлизавета II зробила "щедру пожертву" на допомогу українським біженцям

Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

Королева Британії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.

Про це повідомляє Sky News.

Королева зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Благодійна організація подякувала Її Величності за "щедру пожертву", а Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

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Група, що складається з 15 благодійних організацій, виступила зі спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти більш ніж мільйону біженців, які залишають Україну.

DEC почала роботу сьогодні, і один з керівників описав ситуацію як одну з самих "жахливих, які він коли-небудь бачив".

Як повідомлялось, Велика Британія посилила свою підтримку народу України, оголосивши про подальшу гуманітарну допомогу країні на суму 40 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 53 млн доларів). Ці кошти призначено, зокрема, на забезпечення України життєво важливими медичними товарами.