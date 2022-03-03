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Єлизавета II зробила "щедру пожертву" на допомогу українським біженцям

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Єлизавета II зробила "щедру пожертву" на допомогу українським біженцям

Associated Press

Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

Королева Британії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.

Про це повідомляє Sky News.

Королева зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Благодійна організація подякувала Її Величності за "щедру пожертву", а Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

Група, що складається з 15 благодійних організацій, виступила зі спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти більш ніж мільйону біженців, які залишають Україну.

DEC почала роботу сьогодні, і один з керівників описав ситуацію як одну з самих "жахливих, які він коли-небудь бачив".

Як повідомлялось, Велика Британія посилила свою підтримку народу України, оголосивши про подальшу гуманітарну допомогу країні на суму 40 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 53 млн доларів). Ці кошти призначено, зокрема, на забезпечення України життєво важливими медичними товарами.

У Лондоні сотні людей збирають гуманітарну допомогу для України

У Лондоні сотні людей збирають гуманітарну допомогу для України

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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