Єрмак назвав дату, коли з'явиться перший документ щодо гарантій безпеки для України

Перший документ щодо міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися до кінця літа.

Очільник офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі з радниками глав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Угорщини розповів, що перший документ щодо міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня.

"Ми вважаємо гарантії безпеки дуже важливим питанням, ми постійно говоримо про це з усіма нашими партнерами. Сьогодні це теж було предметом обговорення... До кінця цього місяця, я думаю, що це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа, рекомендацій по нашій групі з паном Андерсом фон Расмуссеном (колишній генеральний секретар НАТО - ред.). Над цим документом ми зараз працюємо", - зазначив він.

Єрмак зазначив, що вже ознайомився з текстом, і це буде "дуже потужний документ".

Нагадаємо, Зеленський офіційно створив делегацію для перемовин з РФ щодо гарантій безпеки України. Українська делегація буде займатися підготовкою та узгодженням проєкту договору про гарантії безпеки України.

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