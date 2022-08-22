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Єрмак назвав дату, коли з'явиться перший документ щодо гарантій безпеки для України

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Єрмак назвав дату, коли з'явиться перший документ щодо гарантій безпеки для України

Фото: Офіс президента України

Перший документ щодо міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися до кінця літа.

Очільник офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі з радниками глав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Угорщини розповів, що перший документ щодо міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня.  

"Ми вважаємо гарантії безпеки дуже важливим питанням, ми постійно говоримо про це з усіма нашими партнерами. Сьогодні це теж було предметом обговорення... До кінця цього місяця, я думаю, що це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа, рекомендацій по нашій групі з паном Андерсом фон Расмуссеном (колишній генеральний секретар НАТО - ред.). Над цим документом ми зараз працюємо", - зазначив він.

Єрмак зазначив, що вже ознайомився з текстом, і це буде "дуже потужний документ".

Нагадаємо, Зеленський офіційно створив делегацію для перемовин з РФ щодо гарантій безпеки України. Українська делегація буде займатися підготовкою та узгодженням проєкту договору про гарантії безпеки України.

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