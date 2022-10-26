Єрмак обговорив із представниками США, Британії та Франції заяви Росії про "брудну бомбу"

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радниками президента США, прем’єр-міністра Великої Британії та президента Франції.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Тімоті Барроу та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Про це повідомляє Офіс президента.

Сторони обговорили останні провокативні заяви російської сторони про нібито наміри України застосувати "брудну бомбу". Було наголошено на абсолютній безпідставності таких звинувачень, а також на тому, що вони є частиною кампанії з дезінформації, яку проводить Росія проти України.

Андрій Єрмак також поінформував про готовність прийняти делегацію експертів МАГАТЕ, які зможуть пересвідчитись у безпідставності російських звинувачень.

Андрій Єрмак розповів співрозмовникам про ситуацію на передовій, а також про посилення обстрілів Росією українських міст та об’єктів критичної інфраструктури із застосуванням ракет та іранських дронів-камікадзе.

"У цьому контексті наголошено на нагальній потребі у невідкладному отриманні від держав-партнерів достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, щоб мати змогу ефективно протидіяти російському ракетному терору. Було висловлено думку, що розбудова ефективної системи ППО в Україні має стати одним з елементів гарантій безпеки", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники окремо обговорили блок питань, пов’язаних із виробленням гарантій безпеки для України, у розвиток позиційного документа, що його підготувала Міжнародна експертна група Єрмака-Расмуссена.

Заяви РФ про "брудну бомбу"

Російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про "брудну бомбу", яку Україна нібито планує застосувати.

Згодом цей кремлівський наратив почали поширювати міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу РФ Герасимов.

Так, Шойгу 23 жовтня зателефонував до очільників Міноборони Великої Британії, Франції та Туреччини.

А Герасимов говорив із начальником Штабу оборони Великої Британії та головою комітету начальників штабів США.

На думку правозахисника Марка Фейгіна, Кремль вигадав фейк про "брудну бомбу", аби домогтися переговорів Путіна з Байденом.

Читайте також: