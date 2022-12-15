Єрмак: Переговори з Росією — це останній крок до миру, а не перший

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори з РФ — це останній крок до миру, а не перший.

Єрмак наголосив, що перед переговорами з Україною Росія має виконати ще багато інших умов, зокрема ті, які президент Зеленський запропонував на саміті G19 у листопаді.

Про це Єрмак написав в колонці для The Economist.

"Переговори – це останній крок до миру, а не перший. Мир — це не просто відсутність боротьби. Тож думка деяких західних політиків про те, що сісти за стіл переговорів – це перше, що має відбутися, перш ніж в Україні запанує мир, є фундаментальною помилкою", - переконаний Єрмак.

За його словами, абсурдно закликати обидві сторони до розмови, коли Росія ніяк не може визнати право України на існування як суверенної держави. Так РФ продовжує використовувати дипломатію як зброю.

"Поки західні країни не створять ефективних механізмів для стримування російських агресорів, покарання їх і не змусять їх виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом, будь-які переговори дозволять росії використовувати дипломатію як зброю, даючи собі перерву для підготовки до наступного акту агресії", - переконаний Єрмак.

Керівник ОП нагадав 10 кроків до миру, які на саміті G19 запропонував президент України Володимир Зеленський.

"Сісти навпроти, щоб підтвердити кінець бою, має бути останнім у списку. Є ще дев'ять речей, які мають відбутися спочатку, і всі вони базуються на принципах Статуту ООН і нормах міжнародного права", - наголосив Єрмак.

За його словами, однією з цілей є виведення російських військ з усіх міжнародно визнаних українських територій і повне припинення бойових дій. Щоб досягти цього, Україні потрібна постійна військова та технічна допомога для забезпечення переваги на полі бою та безпеки цивільних інфраструктури.

Нагадаємо, раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Росія офіційно не зверталась до України з проханням розпочати мирні переговори.

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