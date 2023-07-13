Єрмак показав наслідки обстрілу Запорізької області

У четвер, 13 липня, у Запорізькій області було чутно звуки вибухів та оголошено повітряну тривогу. Ворог здійснив мінометний обстрiл міста Орiхiв. Внаслідок цього було зруйновано близько 3 будинкiв і вбито чоловіка.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Запорізька область. Ворог здійснив мінометний обстрiл м. Орiхiв. Внаслідок цього було зруйновано близько 3 будинкiв та вбито чоловіка", - написав Єрмак.

Наслідки обстрілу Оріхова / Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, в Запорізькій області від початку доби 13 липня вже кілька разів оголошували повітряну тривогу. Востаннє - о 15:26. Станом на 15:38 сирени лунають також у Херсонській області.

На ранок 13 липня відомо про 20 потерпілих осіб, з них - 8 дітей у Запоріжжі, які отримали поранення внаслідок російського обстрілу, здійсненого в середу, 12 липня.

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