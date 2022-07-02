Міноборони показало потужне відео, як САУ Panzerhaubitze 2000 працює на фронті в руках професіоналів із ЗСУ

Міноборони показало потужне відео, як САУ Panzerhaubitze 2000 працює на фронті в руках професіоналів із ЗСУ

Самохідні артилерійські гаубиці Panzerhaubitze 2000 уже працюють на полі бою та вибивають ворога з української землі.

САУ Panzerhaubitze 2000 відпрацювала по російських загарбниках на східних рубежах.

Відео опублікувала пресслужба Міністерства оборони України.

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Також у відомстві перерахували переваги САУ. Це:

Швидкострільність

Точність

Ефективне використання боєприпасів

Мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції

Нагадаємо, нещодавно Німеччина передала Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Пізніше німецький уряд та Нідерланди пообіцяли надати Україні ще шість таких САУ.

Раніше повідомляли, українські військові вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, Ceasar та Panzerhaubitze 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ Krab, а також значну кількість бойових броньованих машин: М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.