Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища

Українські військові навряд чи зможуть переправитися через Каховське водосховище.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував кадри обмілілого Каховського водосховища після підриву росіянами ГЕС.

Відео, зняте з дрона, він опублікував у своєму Telegram.

"Каховське водосховище та ГЕС після російського теракту", - написав він.

Каховське водосховище та ГЕС після російського теракту

Нагадаємо, у вівторок, 18 липня, уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни вночі 6 червня.

Додамо, що українські військові навряд чи зможуть переправитися через Каховське водосховище, до того ж росіяни тримають біля Запорізької АЕС велику кількість російської артилерії, яка постійно б'є по правому берегу Дніпра.

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