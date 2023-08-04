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Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища

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Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища

Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Українські військові навряд чи зможуть переправитися через Каховське водосховище.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував кадри обмілілого Каховського водосховища після підриву росіянами ГЕС.

Відео, зняте з дрона, він опублікував у своєму Telegram.

"Каховське водосховище та ГЕС після російського теракту", - написав він.

Каховське водосховище та ГЕС після російського теракту

Каховське водосховище та ГЕС після російського теракту

Нагадаємо, у вівторок, 18 липня, уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни вночі 6 червня.

Додамо, що українські військові навряд чи зможуть переправитися через Каховське водосховище, до того ж росіяни тримають біля Запорізької АЕС велику кількість російської артилерії, яка постійно б'є по правому берегу Дніпра.

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Дата публікації
Перегляди
1753
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