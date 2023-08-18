Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища (відео)

Місцевість змінилася майже до невпізнання.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами Каховське водосховище критично обміліло.

Наслідки екологічної катастрофи показав у Мережі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського "Екологічна безпека" - це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому", - написав він.

Внаслідок російського теракту місцевість змінилася майже до невпізнання, перетворившись на пустку.

З'явилися нові кадри Каховського водосховища

Нагадаємо, Каховська ГЕС була підірвана окупаційними військами вночі 6 червня. У вівторок, 18 липня, уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни вночі 6 червня.

У Мінекономіки порахували суму прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, – щонайменше $2 млрд.

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