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Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища (відео)

Каховське водосховище

Місцевість змінилася майже до невпізнання.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами Каховське водосховище критично обміліло.

Наслідки екологічної катастрофи показав у Мережі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського "Екологічна безпека" - це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому", - написав він.

Внаслідок російського теракту місцевість змінилася майже до невпізнання, перетворившись на пустку.

З'явилися нові кадри Каховського водосховища

З'явилися нові кадри Каховського водосховища

Нагадаємо, Каховська ГЕС була підірвана окупаційними військами вночі 6 червня. У вівторок, 18 липня, уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни вночі 6 червня.

У Мінекономіки порахували суму прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, – щонайменше $2 млрд.

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Дата публікації
Перегляди
144
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