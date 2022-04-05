Єрмак повідомив, що необхідно зробити західним лідерам для припинення війни в Україні

Єрмак повідомив, що необхідно зробити західним лідерам для припинення війни в Україні

Керівник Офісу президента назвав кроки, які зруйнують російську економіку.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, шо необхідно зробити західним лідерам для припинення війни в Україні.

Керівник Офісу президента назвав кроки, які зруйнують російську економіку.

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Про це він написав у Telegram.

"Зараз у західних ЗМІ з‘являється інформація про новий пакет санкцій, які готує ЄС проти росії. The Wall Street Journal та Reuters повідомляють, що в рамках нового пакету санкцій ЄС хоче запровадити обмеження на імпорт з росії калійних добрив, заборонити імпорт російського цементу, деревини, каучуку, ікри та горілки. Також є імовірність заборони на експорт до росії напівпровідників та обладнання, зокрема для видобутку зрідженого газу", - пише він.

Єрмак додає, що, окрім цього, WSJ пише, що країни ЄС розглядають введення обмежень по нафті та вугіллю з РФ як альтернативу енергетичному ембарго.

"Потрібно нарешті зрозуміти, що нафтове ембарго, а також санкції проти російських банків - це той крок, який необхідний для припинення війни в Україні. Бо це зруйнує російську економіку", - наголосив керівник Офісу президента.

Єрмак порадив західним лідерам брати приклад з Польщі та країн Балтії.

"І не варто шукати напівміри, як це було в 2014 році. Жодні обмеження не замінять ембарго", - резюмував він.

Нагадаємо, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр покаявся за помилки у своїй політиці щодо Російської Федерації та визнав невдачу у спробі інтегрувати Росію в структуру європейської безпеки.

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