Єрмак пояснив, чому Ізраїль міг би стати одним із гарантів міжнародного договору щодо безпекових гарантій для України

Єрмак пояснив, чому Ізраїль міг би стати одним із гарантів міжнародного договору щодо безпекових гарантій для України

Він наголосив, що наша держава має дуже теплі, дружні й особливі відносини з Ізраїлем.

Україна хотіла б, щоб Держава Ізраїль стала одним із гарантів великого міжнародного договору, який надавав би чіткі безпекові гарантії нашій державі після завершення війни з Росією, а також сподівається на результативну посередницьку роль Ізраїлю у припиненні війни та потужнішу допомогу нашій країні.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час спілкування з ізраїльськими ЗМІ, повідомляє пресслужба ОП.

Він наголосив, що наша держава має дуже теплі, дружні й особливі відносини з Ізраїлем.

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Андрій Єрмак зазначив: українська влада вітає посередницьку роль Держави Ізраїль у спробах зупинити війну, яку розпочала Російська Федерація на території нашої країни.

«Ми вражені тим, як глибоко в матеріалі ізраїльські високопосадовці, зокрема Прем'єр-міністр Нафталі Беннет. І ми вважаємо, що він справді налаштований зробити все необхідне для того, щоб принести мир на нашу землю і припинити війну», – сказав керівник Офісу Президента України.

Водночас він заявив, що є питання, на компроміси щодо яких Україна ніколи не піде.

«Це компроміси, пов'язані з нашою незалежністю, територіальною цілісністю та суверенітетом. І про це знає Прем'єр-міністр Беннет», – додав Андрій Єрмак.

За його словами, також є сподівання, що Ізраїль може виступити одним із гарантів майбутнього великого міжнародного договору про безпекові гарантії для України.

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«Такий договір передбачає великий перелік країн – потенційних гарантів. Тому з кожною із цих країн ми проводимо окремі консультації, щоб потім зустрітися всім разом», – розповів керівник Офісу Глави держави.

Крім того, Україна хотіла б отримати більшу допомогу від Держави Ізраїль щодо озброєнь та військових технологій.

Андрій Єрмак зауважив, що влада Ізраїлю також має розв'язати питання, яке було дуже негативно сприйняте в Україні, коли були змінені правила в'їзду для наших громадян та запроваджені електронні дозволи.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 20 березня виступив перед парламентом Ізраїлю. У своїй промові він закликав допомогти Україні та порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною.

Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Ізраїлю

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