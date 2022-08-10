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Єрмак пояснив, чому завершити активну фазу війни в Україні треба до кінця осені

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Єрмак пояснив, чому завершити активну фазу війни в Україні треба до кінця осені

Фото: Сайт президента України

Завершити активну фазу війни в Україні життєво необхідно до настання зими. Усе через ризики російських атак по теплоенергетичній інфраструктурі країни.

Це – одна з цілей російських окупантів і вони її навіть не приховують.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що протягом усієї війни зберігаються ризики ворожих ракетних ударів по українських об'єктах теплоенергетики.

"Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", – сказав Єрмак.

Він додав, що озвучене завдання є складним та амбітним, але життєво необхідним.

"Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію", ­– повідомив керівник ОП.

Єрмак також зауважив – що довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, то складніше буде ці території деокупувати.

Нагадаємо, 27 червня у зверненні до лідерів країн G7 президент Володимир Зеленський заявив, що війну з Росією необхідно завершити до зими.

Прем’єр Британії Борис Джонсон сказав, що оптимістично оцінює спроможність Києва, відповідаючи на запитання про цю заяву Зеленського.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
925
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