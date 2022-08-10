Єрмак пояснив, чому завершити активну фазу війни в Україні треба до кінця осені

Завершити активну фазу війни в Україні життєво необхідно до настання зими. Усе через ризики російських атак по теплоенергетичній інфраструктурі країни.
Це – одна з цілей російських окупантів і вони її навіть не приховують.
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Він зауважив, що протягом усієї війни зберігаються ризики ворожих ракетних ударів по українських об'єктах теплоенергетики.
"Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", – сказав Єрмак.
Він додав, що озвучене завдання є складним та амбітним, але життєво необхідним.
"Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію", – повідомив керівник ОП.
Єрмак також зауважив – що довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, то складніше буде ці території деокупувати.
Нагадаємо, 27 червня у зверненні до лідерів країн G7 президент Володимир Зеленський заявив, що війну з Росією необхідно завершити до зими.
Прем’єр Британії Борис Джонсон сказав, що оптимістично оцінює спроможність Києва, відповідаючи на запитання про цю заяву Зеленського.
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