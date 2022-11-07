Єрмак про провали РФ: "Велика Росія – виявилася фейком, попереду – крах"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що російська пропаганда дуже довго конструювала міф про непереможну армію РФ, яка насправді виявилася не здатною перемогти українські сили оборони на полі бою, і почала через свою слабкість воювати з цивільним населенням.

Про це він написав у Telegram.

"Чимало російських фейків про їх успіхи на фронті, на Донецькому напрямку, завершуються скаргами на командування через великі втрати. Часткова мобілізація лише продемонструвала агонію. Закидування фронту непідготовленим "гарматним м‘ясом" в надії зупинити наші сили – це нова реальність. Але зупинити українців неможливо", - йдеться у дописі.

Андрій Єрмак нагадав, що санкції лише поглиблюють технологічну відсталість російського військово-промислового комплексу, тому РФ змушена шукати ракети та боєприпаси у країнах третього світу.

"Велика Росія" виявилася таким же фейком, як і все, що видумувала їх пропаганда. Попереду – крах. І відповідальність терористів. Наша армія рухається вперед, міжнародна коаліція міцна, бо тільки силою можна зупинити ворога", - резюмував Єрмак.

Втрати Росії у війні проти України

Станом на 7 листопада Збройні сили України знищили близько 76 460 осіб армії РФ.

У Каховці ЗСУ завдали удару по будівлі базування підрозділу окупантів з 200 росіян.

Як пише розвідка Великої Британії, Росія навряд чи зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків в Україні значно перевищують їхні можливості з виробництва нових.

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