Єрмак про провали РФ: "Велика Росія – виявилася фейком, попереду – крах"

Через санкції Росія змушена шукати озброєння у країнах третього світу.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що російська пропаганда дуже довго конструювала міф про непереможну армію РФ, яка насправді виявилася не здатною перемогти українські сили оборони на полі бою, і почала через свою слабкість воювати з цивільним населенням.
Про це він написав у Telegram.
"Чимало російських фейків про їх успіхи на фронті, на Донецькому напрямку, завершуються скаргами на командування через великі втрати. Часткова мобілізація лише продемонструвала агонію. Закидування фронту непідготовленим "гарматним м‘ясом" в надії зупинити наші сили – це нова реальність. Але зупинити українців неможливо", - йдеться у дописі.
Андрій Єрмак нагадав, що санкції лише поглиблюють технологічну відсталість російського військово-промислового комплексу, тому РФ змушена шукати ракети та боєприпаси у країнах третього світу.
"Велика Росія" виявилася таким же фейком, як і все, що видумувала їх пропаганда. Попереду – крах. І відповідальність терористів. Наша армія рухається вперед, міжнародна коаліція міцна, бо тільки силою можна зупинити ворога", - резюмував Єрмак.
Втрати Росії у війні проти України
Станом на 7 листопада Збройні сили України знищили близько 76 460 осіб армії РФ.
У Каховці ЗСУ завдали удару по будівлі базування підрозділу окупантів з 200 росіян.
Як пише розвідка Великої Британії, Росія навряд чи зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків в Україні значно перевищують їхні можливості з виробництва нових.
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