Єрмак про ракетну атаку: "Росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20"

Голова ОП наголосив – це свідчить про те, що Кремль хоче не миру, а послуху.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав російську масовану ракетну атаку 15 листопада відповіддю на потужну промову президента Володимира Зеленського на саміті G20.
Про це Єрмак написав у Мережі.
"Росія відповідає на потужну промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20 новим ракетним ударом", – йдеться в заяві.
"Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють", – наголосив керівник ОП.
Нагадаємо, вдень 15 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, під час якої в різних регіонах пролунали вибухи. Зокрема, вже відомо про влучання ворожих ракет у два житлових будинки в Києві.
Водночас над Київською областю вдалося збити чотири російські ракети.
Росія також атакувала ракетами Вінницьку область, повідомила влада.
Вибухи пролунали і на Полтавщині, в регіоні працювала ППО.
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