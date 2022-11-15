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Єрмак про ракетну атаку: "Росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2011
Час на прочитання
1 хв
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Єрмак про ракетну атаку: "Росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20"

Фото: Офіс президента України

Голова ОП наголосив – це свідчить про те, що Кремль хоче не миру, а послуху.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав російську масовану ракетну атаку 15 листопада відповіддю на потужну промову президента Володимира Зеленського на саміті G20.

Про це Єрмак написав у Мережі.

"Росія відповідає на потужну промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20 новим ракетним ударом", – йдеться в заяві.

"Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють", – наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, вдень 15 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, під час якої в різних регіонах пролунали вибухи. Зокрема, вже відомо про влучання ворожих ракет у два житлових будинки в Києві.

Водночас над Київською областю вдалося збити чотири російські ракети.

Росія також атакувала ракетами Вінницьку область, повідомила влада.

Вибухи пролунали і на Полтавщині, в регіоні працювала ППО.

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Дата публікації
Перегляди
2011
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