Єрмак про вирішальне значення битви за Донецьку та Луганську області: "Це ключовий момент війни, який змінить багато у світі"

Для України, на думку Єрмака, ця битва дає можливість позбавити росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що битва за Донецьку та Луганську області - це той "ключовий момент війни, який змінить багато для всіх у світі".
Про це керівник ОП написав на сторінці у Telegram.
Для України, на думку Єрмака, ця битва дає можливість позбавити росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. А також змінити безповоротно хід бойових дій. Для Кремля ця битва означає "єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини". А для деяких відверто відсталих політичних еліт - можливість продовжити своє існування. Для Заходу - це також принципова битва, впевнений керівник ОП. Він вважає, що від швидкості прийняття рішень по зброї залежить перемога України. І саме ця швидкість стане маркером ефективності демократичної системи в боротьбі з автократією.
"Захід не може собі дозволити програти, так само, як і Україна. Для нас - це вітчизняна війна. А в очах західних народів - це війна світла з темрявою, і вони також оцінюють ефективність своїх лідерів у цих подіях", - написав він.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомляють, що Росія майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі.
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