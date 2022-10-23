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Єрмак прокоментував "втому від війни в Україні": Росія знищує світ, який поважає правила

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Єрмак прокоментував "втому від війни в Україні": Росія знищує світ, який поважає правила

Фото: Офіс президента України

Росія бере в заручники мільйони людей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував те, що нібито "всі втомилися від війни в Україні". Він наголосив, що насправді світ втомився від терористичних дій Росії на території України. 

Про це Єрмак написав у Тwitter

"Насправді світ втомився не від України. Світ втомився від Росії. Від держави-агресора, яка ракетами стріляє по мирних містах. Від держави-терориста, яка бере в заручники мільйони людей. Від держави-шантажиста, яка погрожує світу. Росія знищує світ, який поважає правила", - наголосив Єрмак. 

Війна Росії проти України 

Росія в ніч проти 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Окупаційна армія ракетами обстрілює житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, вбиває цивільних жителів та влаштовує на окупованих територіях геноцид. 

Останньої вигадкою російської пропаганди є фейк про "брудну бомбу", яку готується застосувати Україна. Через те міністр оборони Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони Великої Британії, Франції та Туреччини. Керівник міноборони-агресора набридає своїм колегам брехнею про "бомбу". 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1257
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