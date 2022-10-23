Єрмак прокоментував "втому від війни в Україні": Росія знищує світ, який поважає правила

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував те, що нібито "всі втомилися від війни в Україні". Він наголосив, що насправді світ втомився від терористичних дій Росії на території України.

Про це Єрмак написав у Тwitter

"Насправді світ втомився не від України. Світ втомився від Росії. Від держави-агресора, яка ракетами стріляє по мирних містах. Від держави-терориста, яка бере в заручники мільйони людей. Від держави-шантажиста, яка погрожує світу. Росія знищує світ, який поважає правила", - наголосив Єрмак.

Насправді світ втомився не від України. Світ втомився від Росії. Від держави-агресора, яка ракетами стріляє по мирних містах. Від держави-терориста, яка бере в заручники мільйони людей. Від держави-шантажиста, яка погрожує світу. Росія знищує світ, який поважає правила. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 23, 2022

Війна Росії проти України

Росія в ніч проти 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Окупаційна армія ракетами обстрілює житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, вбиває цивільних жителів та влаштовує на окупованих територіях геноцид.

Останньої вигадкою російської пропаганди є фейк про "брудну бомбу", яку готується застосувати Україна. Через те міністр оборони Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони Великої Британії, Франції та Туреччини. Керівник міноборони-агресора набридає своїм колегам брехнею про "бомбу".

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