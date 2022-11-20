Єрмак розповів, чи зверталась Росія до України з проханням почати мирні переговори

Якщо Росія виведе свої війська з території нашої держави - це буде значним приводом до початку переговорів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Росія офіційно не зверталась до України з проханням розпочати мирні переговори.

Про це він сказав під час міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

Єрмак наголосив, що Україна не збирається підкилимно про щось домовлятись з Росією. Якщо Кремль хоче переговорів, то повинен офіційно з вернутись до Києва. Наразі таких пропозицій не було.

"Для нас неприйнятна будь-яка розмова, яка не базуватиметься на міжнародному законодавстві, суверенітеті України, її незалежності і територіальній цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Перші кроки, які необхідно зробити з російського боку, – це вивести всі російські війська з території України. Це було б значним сигналом про реальну політичну волю припинити цю війну", – сказав глава ОП.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабну війну проти нашої держави. Російські терористи обстрілюють нашу країну ракетами, знищують цивільну інфраструктуру та вбивають українців.

На початку війни росіяни заявили про нібито готовність до переговорів та вимагали, щоб вони відбувались у Білорусі, звідки на Київ сунула окупаційна армія. Потім переговори були в Стамбулі. Українська сторона наголошує, що росіяни не проводять реальних перемовин, а лише висувають свої ультиматуми.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що намагання Заходу всадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.

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