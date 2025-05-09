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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Єрмак розповів, на яких умовах Україна може прийняти мир: подробиці

Єрмак наголосив, що Україна підтримує лише повне і безумовне припинення вогню, а спроби Росії нав’язати часткові умови — неприйнятні.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна залишається відданою пропозиції США щодо повного припинення вогню, яка була підтримана ще під час мирної зустрічі в Джидді.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання користувачів у Instagram.

«Пропозиція Сполучених Штатів Америки про повне припинення вогню, яку Україна підтримала ще в Джидді, залишається актуальною», — наголосив Єрмак.

За його словами, спроби Росії нав’язати часткове перемир’я, наприклад — лише в повітряному просторі або без участі фронту, є неприйнятними.

«Зрозуміле бажання росіян продовжувати свої ворожі дії, але будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленості», — пояснив він.

Глава ОП підкреслив, що українська позиція залишається незмінною: «Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне. Саме на цьому ми стоїмо».

Нагадаємо, Єрмак також зазначив, що Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.

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