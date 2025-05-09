Єрмак розповів, на яких умовах Україна може прийняти мир: подробиці

Андрій Єрмак

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна залишається відданою пропозиції США щодо повного припинення вогню, яка була підтримана ще під час мирної зустрічі в Джидді.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання користувачів у Instagram.

«Пропозиція Сполучених Штатів Америки про повне припинення вогню, яку Україна підтримала ще в Джидді, залишається актуальною», — наголосив Єрмак.

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За його словами, спроби Росії нав’язати часткове перемир’я, наприклад — лише в повітряному просторі або без участі фронту, є неприйнятними.

«Зрозуміле бажання росіян продовжувати свої ворожі дії, але будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленості», — пояснив він.

Глава ОП підкреслив, що українська позиція залишається незмінною: «Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне. Саме на цьому ми стоїмо».

Нагадаємо, Єрмак також зазначив, що Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.

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