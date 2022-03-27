Єрмак розповів, що має зробити Захід, якщо хоче зупинити війну в Україні

Єрмак розповів, що має зробити Захід, якщо хоче зупинити війну в Україні

Єрмак нагадав, що росіяни ведуть війну по всій території України

Якщо західні країни хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше, то вони мають закрити небо над нашою країною.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни ведуть війну по всій території України. І якщо західні партнери справді хочуть її зупинити якнайшвидше, як це декларують, то вони мають закрити наше небо. Це унеможливить бомбардування наших міст, громадянської інфраструктури", - написав він у Telegram.

Раніше Єрмак закликав світ не зупинятися у санкційному тиску на Росію, щоб у неї ставало дедалі менше резервів продовжувати війну. Він також сказав, що ЄС має виконати план дій з 10 пунктів, якщо хоче справді припинити війну.

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