Єрмак згадав про негативний досвід Будапештського меморандуму.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, які держави повинні стати гарантами безпеки України.

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Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Єрмак наголосив, що Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки, бо саме наша країна героїчно протистоїть одній з найбільших армій світу.



"Гарантами нашої безпеки мають бути постійні члени ООН. Ми би додали до них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль. Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії. Ми зацікавлені, щоб долучалися й наші сусіди. Це мають бути конкретні працюючі гарантії, оскільки ми маємо негативний досвід Будапештського меморандуму, який більше точно не повторимо", - пояснив голова Офісу президента.

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