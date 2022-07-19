Єрмак розповів, які переговори веде Україна з Росією

Зараз Україна та Росія не ведуть мирних переговорів.
Єдине про що Україна домовляється з державою-окупанткою - це деблокада українських портів.
Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".
Голова Офісу президента зазначив, що це - єдині переговори з РФ.
"Вони проходять на рівні наших військових і на рівні Міністерства закордонних справ, але лише за посередництва ООН", - сказав Єрмак.
Єрмак відзначив, що українська делегація не спілкується з російською, а все робиться за посередництва генсека ООН Антоніу Гутерреша.
Нагадаємо, у Зеленського розповіли, чи буде Росія гарантом безпеки України.
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