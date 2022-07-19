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Єрмак розповів, які переговори веде Україна з Росією

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Єрмак розповів, які переговори веде Україна з Росією

Фото: Сайт президента України

Зараз Україна та Росія не ведуть мирних переговорів.

Єдине про що Україна домовляється з державою-окупанткою - це деблокада українських портів. 

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".

Голова Офісу президента зазначив, що це - єдині переговори з РФ. 

"Вони проходять на рівні наших військових і на рівні Міністерства закордонних справ, але лише за посередництва ООН", - сказав Єрмак.

Єрмак відзначив, що українська делегація не спілкується з російською, а все робиться за посередництва генсека ООН Антоніу Гутерреша. 

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, чи буде Росія гарантом безпеки України.

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