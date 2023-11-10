Чи планує Зеленський замінити Залужного: Єрмак зробив заяву

За його словами, зараз йде постійна робота щодо наближення перемоги.

У президента України Володимира Зеленського і головкома ЗСУ Валерія Залужного є єдність щодо головної мети - перемоги у війні.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

На питання, чи є єдність між Зеленським та Залужним, Андрій Єрмак відповів:

“А як може бути по іншому? У нас є єдина позиція - перемогти в цій війні. Але, безумовно, сьогодні йде постійний діалог, постійна робота 24/7. Ми повинні бути ще розумніші, ще креативніші”, - наголосив Андрій Єрмак.

Також він додав, що у нього немає інформації щодо чуток, мовляв, Зеленський збирається замінити Залужного.

“Я не чув про це. В мене немає такої інформації”, - наголосив голова Офісу президента.

Нагадаємо, що Єрмак відповів на заяву ексголови Єврокомісії про "корупцію на всіх рівнях" в Україні.

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