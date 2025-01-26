Єрмак відреагував на "мирний план за 100 днів", який оприлюднили західні ЗМІ

В ОПУ відреагували на новий "мирний план", про який написали західні медіа. Інформація про завершення війни "за 100 днів" не відповідає дійсності.

Про це написав голова ОПУ Андрій Єрмак.

"Жодних "мирних планів" за "100 днів" у медіа НЕ існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни", – наголосив Єрмак.

Інформацію про так званий "мирний план" в іншому ЗМІ прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Всі так носяться з планом завершення війни від The Sunday Times так, ніби це щось дотичне до реальності, а не просто публікація у звичайному медіа заради трафіку. Жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ там немає – поверхневий аналіз", – наголосив він.

Раніше йшлося про те, що Україні має лише чотири реалістичні сценарії завершення бойових дій. Є як погані варіанти, так і хороші. Всі вони передбачають єдине: потрібна підтримка президента США Дональд Трампа.

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