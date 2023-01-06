Очільник президентського офісу обговорив з американськими сенаторами питання техніки та боєприпасів для ЗСУ.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія концентрує угруповання для проведення наступальних дій та розповів партнерам держави про потреби в озброєнні.

Про це очільник ОП написав у Мережі.

Він повідомив, що провів брифінг з питань ситуації довкола протистояння вторгненню Росії та розвитку спроможностей Сил оборони України. Окрім української сторони, учасниками брифінгу стали сенатори США Джек Рід та Ангус Кінг та пані посол країни в Україні Бріджит Брінк.

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"Зазначив, що ворог концентрує угруповання задля проведення наступальних дій. Також ішлося про потреби сил оборони України в забезпеченні військовою технікою та боєприпасами", – йдеться в заяві Єрмака.

Він додав, що на зустрічі також розглянули питання захисту української критичної інфраструктури, яка надалі перебуває під ворожими обстрілами.

Нагадаємо, за даними української розвідки, 15 січня в Росії оголосять нову хвилю мобілізації. Зібрані сили країна-агресорка кине в наступ на Донеччині, Харківщині та, можливо, на Запоріжжі. Водночас на Херсонщині та Криму окупанти будуть змушені перебувати в обороні.

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