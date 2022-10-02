Єрмак зустрівся з керівниками компанії Baykar у Туреччині та обговорив виробництво БПЛА в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в рамках робочого візиту до Туреччини зустрівся з керівниками компанії Baykar.

Про це повідомляє Офіс президента.

Єрмак відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати "Байрактар" і також зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами.

Сторони обговорили поточні й майбутні проекти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України.

"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії "Байкар" на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", – наголосив він.

Також, на виконання доручення президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вручив Орден "За заслуги" ІІІ ступеня голові Ради директорів та технічному директору компанії "Байкар" Сельчуку Байрактару.

Напередодні гендиректор компанії Baykar заявив, що вона не продаватиме Росії "Байрактари", яку б суму їй не пропонували.

Нагадаємо, в Україні вже скоро почнуть налагоджувати виробництво "байрактарів".

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