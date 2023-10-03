ЄС більше не може постачати Україні зброю з власних запасів - Politico

Україна прагне швидше розвинути спільне з партнерами виробництво зброї. Адже поширюються повідомлення про те, що у союзників Києва закінчуються запаси озброєнь, які вони можуть надати ЗСУ без загрози для власної безпеки.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, що на Форумі оборонних індустрій у Києві основний "меседж" був чітким: "Україна відкрита для бізнесу". Таке рішення, пишуть автори видання, нібито пов’язане з тим, що Україна "виявила закінчення запасів зброї деяких партнерів", а фінансова допомога виділяється "дедалі обережніше".

Один європейський чиновник повідомив Politico, що партнери Києва більше не можуть продовжувати надавати зброю зі своїх запасів. З його слів, було надано усе, що можливо "без загрози власній безпеці". Разом з тим, розповіло джерело, досі є "потужна громадська та політична підтримка України" у її протистоянні російській агресії.

Один з представників адміністрації американського президента Джо Байдена повідомив, що після 18 місяців інтенсивних бойових дій промислового масштабу, європейські запаси вичерпуються, хоча "зростає надія", що країни зможуть співпрацювати для того, аби "знайти більше рішень".

"Нас би хвилювало, якби наші партнери нічого з цим не робили. Але в усьому світі є прагнення працювати разом і зміцнювати наші промислові бази", - висловився співрозмовник Politico.

Своєю чергою, керівний партнер COSA Intelligence Solutions Павло Верхняцький заявив, що це є "питанням виживання", оскільки Україна покладається на пожертви від партнерів, підтримка яких може припинитися "лише через одні вибори". Зазначається, що зусилля Києва спрямовані на укладення угод про спільне з партнерами виробництво, яке допоможе спершу "розвинути можливості в регіоні, а потім, коли це можливо, у самій країні".

Нагадаємо, відбувся перший Форум оборонних індустрій. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки заходу, заявивши, що Україна може стати донором глобальної безпеки. За його, почався справді новий етап розвитку української оборонної промисловості.

Тим часом прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує витратити 1,5 мільярда доларів на виробництво озброєння та техніки у 2024 році. Передовсім йдеться про дрони й далекобійні ракети.

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