"ЄС буде з Україною у разі нападу Росії: Боррель закликав Кремль подумати про наслідки агресії

"ЄС буде з Україною у разі нападу Росії: Боррель закликав Кремль подумати про наслідки агресії

Європейський дипломат прокоментував свою попередню заяву, що Євросоюз не збирається воювати за Україну у разі вторгнення РФ.

Європейський Союз підтримуватиме Україну, навіть якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

"Ми працюємо над тим, щоб уникнути кризи, але за будь-якого розвитку подій ЄС твердо стоятиме за Україну", — сказав дипломат.

Боррель попередив, що ЄС використовує всі дипломатичні засоби, аби змусити Росію зрозуміти, що вторгнення буде серйозним порушенням міжнародного права. Він додав, що наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч із країнами Східного партнерства, під час якої ЄС підтвердить "чітку підтримку України".

Також європейський дипломат прокоментував свою попередню заяву, що Євросоюз не збирається воювати за Україну у разі вторгнення РФ. Він підтвердив, що НАТО і ЄС дійсно не зможуть відправити свої війська, але запевнив, що Брюссель продовжить підтримувати Київ.

"Мої слова не повинні бути неправильно витлумачені. Ми з Україною. І нехай всі задумаються про наслідки", — зазначив Верховний представник ЄС.

Нагадаємо, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідає Україну і поїде на Донбас.

Раніше повідомлялося, що Росія стягнула до кордону з Україною 90 тисяч своїх військових.

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