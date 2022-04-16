"ЄС дає не те, про що просили": у Зеленського наголосили, що Україні негайно потрібна зброя

"ЄС дає не те, про що просили": у Зеленського наголосили, що Україні негайно потрібна зброя

В Офісі президента кажуть, що зброя їде з ЄС надто довго.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що ЄС надає Україні зброю, проте не ту, яку просить влада.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"1. Україна просить у Європи зброю. 2. Європейці підтримують заклик до своїх урядів. 3. ЄС йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили. 4. Зброя їде надто довго. У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія. Україна потребує зброї. Не через місяць. Зараз", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що риторика деяких країн щодо військової допомоги для держави змінилася в кращий бік, проте Україна все ще отримує мало зброї.

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