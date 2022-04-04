ЄС готовий направити до України спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів Росії

Президентка ЄК та Володимир Зеленський обговорили вбивства окупантів у Бучі.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом України Володимиром Зеленським вбивства українців російськими окупантами у Бучі.
Вона повідомила, що Євросоюз готовий направити спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів.
Про це Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.
"Я поговорила з президентом України Володимиром Зеленським про жорстокі вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах в Україні. ЄС готовий направити спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів за погодженням з генеральним прокурором України. Європол та Євроюст підтримають", - написала вона.
I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2022
The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.
Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило – окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.
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