ЄС готовий направити до України спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів Росії

Президентка ЄК та Володимир Зеленський обговорили вбивства окупантів у Бучі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом України Володимиром Зеленським вбивства українців російськими окупантами у Бучі.

Також читайте Розвідка опублікувала поіменний список російських окупантів, які вбивали українців у Бучі

Вона повідомила, що Євросоюз готовий направити спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

"Я поговорила з президентом України Володимиром Зеленським про жорстокі вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах в Україні. ЄС готовий направити спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів за погодженням з генеральним прокурором України. Європол та Євроюст підтримають", - написала вона.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2022

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило – окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

Читайте також: