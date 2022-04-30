ЄС готує поетапне ембарго на російську нафту: кого ще зачеплять санкції

ЄС готує поетапне ембарго на російську нафту: кого ще зачеплять санкції

Країни Європейського Союзу, ймовірно, схвалять поетапне ембарго на російську нафту вже наступного тижня.

Новий пакет санкції також торкнеться найбільшого російського банку "Сбєрбанку".

Про це повідомляє The New York Times.

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За даними джерел видання, в результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту. Учасники домовилися про поетапне запровадження заборони на постачання з Росії.

Зі слів співрозмовників The New York Times, про поетапне введення ембарго на російську нафту можуть оголосити наступного тижня. Очікується, що Єврокомісія викладе остаточну пропозицію на "папері", а наступного тижня посли країн ЄС повинні її затвердити разом з новими санкціями.

Новий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії включатиме санкції проти "Сбєрбанка" і високопоставлених росіян.

Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у шостому пакеті санкцій ЄС відтоді, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Ембарго, за припущеннями газети, швидше вплине на транспортування російської нафти танкерами, ніж на експорт вуглеводню нафтогонами, що може зайняти кілька місяців. Проте в обох випадках, імовірно, ЄС дозволить своїм членам згорнути чинні контракти з російськими нафтовими компаніями, як це було раніше із забороною на ввезення вугілля, на повне запровадження якої виділено чотири місяці.

Росія є найбільшим постачальником нафти до Європи та забезпечила трохи більше чверті імпорту нафти до ЄС 2020 року.

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Нагадаємо, Європейський Союз наразі розробляє шостий пакет санкцій проти Росії та розглядає різні варіанти обмежень проти російської нафтової галузі, включно з забороною на імпорт окремих нафтопродуктів та оподаткуванням імпорту.

Санкції ЄС вимагають консенсусу всіх 27 країн блоку. Деякі з них, зокрема Німеччина й Угорщина, виступають проти повної заборони на імпорт нафти.

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