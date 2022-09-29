ЄС хоче змусити Росію заплатити за мобілізацію і псевдореферендуми, та Угорщина знову взялася за своє

Чиновники з російського Міноборони та причетні до так званих "референдумів" на українських землях - це майбутні фігуранти "чорних списків" Євросоюзу.

ЄС готується запровадити нові санкції проти Росії, щоби покарати її за черговий виток ескалації війни в Україні. Пакет напередодні презентувала Єврокомісія, тепер слово за державами-членами ЄС, зазначає для ТСН кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

Розширення "чорних списків" - традиційний інгредієнт кожного санкційного меню Євросоюзу. От і зараз перелік, де вже вп'ятеро більше осіб і компаній, ніж до початку вторгнення, Єврокомісія пропонує подовжити. Плюс чотири десятки прізвищ і найменувань фірм. "Цей список торкнеться ключових осіб, які ухвалювали рішення, олігархів, високопоставлених військових та пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Пряма відповідь на останню ескалацію Росії", - зазначав верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Військові з російського Міноборони, що мобілізують 300 тисяч солдатів для війни в Україні. Також ті, хто споряджає їх обладнанням, зброєю, ракетами, бойовими літаками. Хочуть закрити кордони ЄС і для організаторів псевдореферендумів у чотирьох областях України. І заморозити тут їхні рахунки, якщо знайдуть. "Мобілізація та погроза Путіна застосувати ядерну зброю є наступними кроками на шляху ескалації. Ми не погоджуємося на фіктивний референдум і будь-яку анексію в Україні, і ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити за цю подальшу ескалацію", - твердить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Обмеження зачеплять і тих, хто поширював дезінформацію. Серед потенційних фігурантів - патріарх Кіріл, що підтримує російську війну проти України. Одного разу його вже вберегла від штрафних заходів ЄС Угорщина. І зараз намагається, стверджують джерела "Радіо Свобода" в дипломатичних колах ЄС, це повторити. Й видалити з переліку релігійного діяча, що днями відзначився новою проповіддю про військовий обов'язок.

ЄС хоче відмовитися від російської сталі, металу, паперу, целюлози й не тільки - це їй завдасть, як порахували в Єврокомісії, збитків на сім із половиною мільярдів євро. У зворотному напрямку - країні-агресору - не продаватимуть хімікати, електронні компоненти, авіаобладнання.

Це поки пропозиція виконавчого органу влади Євросоюзу. А чи приймати її в в якому вигляді - вирішувати державам-членам, предметні консультації стартують у п'ятницю.

Аби санкції діяли, їх мають погодити всі країни-члени ЄС. Напруженість створює Угорщина, точніше її прем'єр, що закликав скасувати - й запроваджені раніше заходи. Особливо дратують Будапешт обмеження енергетичні, а в новому пакеті Єврокомісія пропонує розробити юридичну базу для стелі цін на російську нафту. Хочуть, серед іншого, заборонити громадянам ЄС керувати російськими держкомпаніями, як колись колишній німецький канцлер Шредер. І карати тих, хто допомагатиме санкції обійти.

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Нагадаємо, що світ не визнає і засуджує фейкові голосування, проведені росіянами на окупованих територіях України. Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав їх черговим порушенням суверенітету України.

Не визнають їхніх результатів за жодної обставини і Сполучені Штати, зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен. А в разі, якщо Росія спробує анексувати тимчасово захоплені території - на неї чекають заздалегідь підготовлені санкції, які ще сильніше підірвуть економіку країни-окупантки. Блінкен наголосив: Україна має цілковите право на захист, а отже на відвоювання своєї землі. "Не відбулося жодних змін щодо нашого ставлення чи ставлення українців до територій, які належать Україні. Українці робитимуть все, що необхідно, аби відвоювати землю, яку в них забрали. Ми продовжуватимемо підтримувати їхні зусилля", - запевняє Ентоні Блінкен.

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