ЄС має дати "рішучу військову відповідь", якщо РФ застосує ядерну зброю проти України - президент Чехії

Президент Чехії закликав Євросоюз реагувати на злочинні дії Росії.
Якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю проти України, Європа та світ мають дати "рішучу військову відповідь".
Про це заявив президент Чехії Мілош Земан під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані.
Земан наголосив, що світ зараз перебуває у серйозній небезпеці через загрози Росії застосувати ядерну зброю проти України.
"Я вважаю, що в цій ситуації європейські держави, і не тільки європейські, мають відповісти рішучим військовим шляхом, і що ще до цієї відповіді вони мають направити дуже чітке попередження про те, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на території України, відповідь буде не тільки дипломатичною, а й військовою з усіма наслідками, що звідси випливають", - заявив президент Чехії.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про переміщення російської ядерної зброї.
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