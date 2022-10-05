ЄС має дати "рішучу військову відповідь", якщо РФ застосує ядерну зброю проти України - президент Чехії

Якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю проти України, Європа та світ мають дати "рішучу військову відповідь".

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані.

Земан наголосив, що світ зараз перебуває у серйозній небезпеці через загрози Росії застосувати ядерну зброю проти України.

"Я вважаю, що в цій ситуації європейські держави, і не тільки європейські, мають відповісти рішучим військовим шляхом, і що ще до цієї відповіді вони мають направити дуже чітке попередження про те, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на території України, відповідь буде не тільки дипломатичною, а й військовою з усіма наслідками, що звідси випливають", - заявив президент Чехії.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про переміщення російської ядерної зброї.

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