Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЄС має дати "рішучу військову відповідь", якщо РФ застосує ядерну зброю проти України - президент Чехії

Дата публікації
Перегляди
208
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЄС має дати "рішучу військову відповідь", якщо РФ застосує ядерну зброю проти України - президент Чехії

Фото: Associated Press

Президент Чехії закликав Євросоюз реагувати на злочинні дії Росії.

Якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю проти України, Європа та світ мають дати "рішучу військову відповідь".  

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані.

Земан наголосив, що світ зараз перебуває у серйозній небезпеці через загрози Росії застосувати ядерну зброю проти України.

"Я вважаю, що в цій ситуації європейські держави, і не тільки європейські, мають відповісти рішучим військовим шляхом, і що ще до цієї відповіді вони мають направити дуже чітке попередження про те, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на території України, відповідь буде не тільки дипломатичною, а й військовою з усіма наслідками, що звідси випливають", - заявив президент Чехії.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про переміщення російської ядерної зброї.

Читайте також:

Ядерний потяг їде Росією у бік українського кордону

Ядерний потяг їде Росією у бік українського кордону

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
208
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація