ЄС може надати Україні сотні мільярдів євро на довгострокове відновлення - Єрмак

ЄС зараз розглядає план із довгострокового відновлення України, який передбачає сотні мільярдів євро, пише Bloomberg.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"У Євросоюзі розглядають використання позик, гарантованих державами-членами, для надання термінових коштів Україні для додаткових надходжень у бюджет", - написав він.
Єрмак додав, що пакет фінансових потреб нашої держави мають розглянути у травні.
Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав американський Конгрес якнайшвидше схвалити виділення Україні 33 мільярдів доларів допомоги. Раніше Адміністрація Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України.
9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.
Читайте також:
- Закон про ленд-ліз від США: що це таке і як вплине на економіку України
- Ленд-ліз підписано: як документ допоміг перемогти фашизм і як може зупинити рашизм
- Є ленд-ліз, х**ла немає: як українці відреагували у Мережі на історичне рішення Байдена (фото, відео)