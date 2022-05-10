Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЄС може надати Україні сотні мільярдів євро на довгострокове відновлення - Єрмак

Дата публікації
Перегляди
311
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЄС може надати Україні сотні мільярдів євро на довгострокове відновлення - Єрмак

Getty Images

ЄС зараз розглядає план із довгострокового відновлення України, який передбачає сотні мільярдів євро, пише Bloomberg.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У Євросоюзі розглядають використання позик, гарантованих державами-членами, для надання термінових коштів Україні для додаткових надходжень у бюджет", - написав він.

Єрмак додав, що пакет фінансових потреб нашої держави мають розглянути у травні.

Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав американський Конгрес якнайшвидше схвалити виділення Україні 33 мільярдів доларів допомоги. Раніше Адміністрація Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Читайте також:

Американська військова допомога успішно доправляється до України

Американська військова допомога успішно доправляється до України
Наступна публікація