ЄС може направити до України миротворців для гарантування безпеки - Reuters

Також гарантій безпеки для України будуть включати надання зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги.

На засіданнях Європейської ради, які мають відбутись 29 та 30 червня, будуть обговорювати безпекові зобовʼязання Євросоюзу перед Україною.

Про це інформує Reuters.

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Видання повідомляє, що наразі західні партнери працюють над пакетом довгострокових гарантій безпеки для України, які будуть включати надання зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги.

Також країни ЄС готові розглянути майбутні зобовʼязання щодо безпеки перед Україною. Це необхідно для того, щоб "допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

"Ми повинні підготуватися до того, що війна може тривати довго", - сказав журналістам канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Важливо, щоб ми провели консультації та сказали, що ми готові дотримуватися в довгостроковій перспективі фінансової та гуманітарної підтримки, яка необхідна Україні, також це стосується зброї", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гаазі відбулися неформальні консультації напередодні самміту НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надішле Україні "рішучий сигнал" підтримки під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

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