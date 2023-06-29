Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЄС може направити до України миротворців для гарантування безпеки - Reuters

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
833
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЄС може направити до України миротворців для гарантування безпеки - Reuters

ЄС може направити в Україну миротворців / Фото: Associated Press

Також гарантій безпеки для України будуть включати надання зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги.

На засіданнях Європейської ради, які мають відбутись 29 та 30 червня, будуть обговорювати безпекові зобовʼязання Євросоюзу перед Україною.

Про це інформує Reuters.

Видання повідомляє, що наразі західні партнери працюють над пакетом довгострокових гарантій безпеки для України, які будуть включати надання зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги.

Також країни ЄС готові розглянути майбутні зобовʼязання щодо безпеки перед Україною. Це необхідно для того, щоб "допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

"Ми повинні підготуватися до того, що війна може тривати довго", - сказав журналістам канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Важливо, щоб ми провели консультації та сказали, що ми готові дотримуватися в довгостроковій перспективі фінансової та гуманітарної підтримки, яка необхідна Україні, також це стосується зброї", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гаазі відбулися неформальні консультації напередодні самміту НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надішле Україні "рішучий сигнал" підтримки під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
833
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація