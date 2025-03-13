ЄС може розмістити миротворчий контингент в Україні: АР повідомило, чим він буде займатися

Париж і Лондон просувають власну ідею для стримування майбутньої агресії Росії проти України.

Військові та високопосадовці Франції та Великої Британії обговорюють розміщення миротворчого контингенту в Україні. Цим силам можуть дозволити завдавати ударів по окупаційних військах та по території РФ у разі порушення режиму перемир'я.

Про це повідомляє Associated Press.

Днями у Парижі відбулася зустріч командувачів арміями 34 країн, військових представників та високопосадовці з країн Європи та світу. Вони обговорили контури міжнародних сил безпеки для України. Зауважимо, що саме цю ідею Париж і Лондон просувають для стримування майбутньої агресії Росії проти України, якщо Москва і Київ домовляться припинити бойові дії.

AP пише, що поки остаточного плану військових дій ще не існує. Втім, у розмовах західні та українські чиновники на умовах анонімності коротко розповіли подробиці нових обрисів плану зі стримування.

Наразі, військові та чиновники обговорюють такі варіанти сил і повноважень миротворчих військ на теренах України:

1. Якщо відбудеться припинення війни країни, то країни ЄС можуть розмістити на території України миротворчі війська. Їм можуть дозволити завдавати ударів по військах Росії у разі порушення ними перемир’я.

2. Війська можуть дислокувати на стратегічних об’єктах, зокрема атомних електростанціях. Підтримку можуть надавати західна авіація та флот.

3 Розглядаються "прямі та негайні удари по російських об’єктах", що стане відповіддю на спробу Росії відновити бойові дії.

4. Обговорюється формування контингенту, здатного стримати Росію від нового наступу. Сили можуть отримати важку техніку та запаси озброєння, які можуть бути перекинуті впродовж декількох годин або днів для допомоги в обороні України.

5. Контроль за лінією фронту буде дистанційним - через безпілотники та інші технології.

Нагадаємо, раніше АР інформувало про створення міжнародних "сил безпеки" для України та переговори 30 країн світу щодо цього. За словами джерела, сили, які планують створити Франція та Велика Британія, мають на меті стримати новий широкомасштабний наступ Росії після припинення вогню.

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