ЄС надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги

Це перший платіж із пакету в 1,2 мільярда євро.

Європейський Союз надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував ЄС за перераховані кошти.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх підтримує. Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги. Це перший платіж із пакету в 1,2 мільярда євро», - зазначила вона.

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Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував ЄС за перераховані Україні перші 300 млн євро макрофінансової допомоги.

«Дякую за швидкі рішення», - написав глава уряду у Твіттері.

Нагадаємо, що Європейська комісія має на меті подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити на ці цілі ще 500 мільйонів євро. ЄС також розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки.

ТСН.ua