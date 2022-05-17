ЄС не допустить того, щоб в України закінчилася зброя - голова дипломатії Євросоюзу

Країни Європейського Союза не допустять того, щоб в України закінчилася військова теїхніка та зброя.
Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
"В даний час конфлікт перебуває на критичному етапі. Ми не можемо дозволити, щоб військова техніка та озброєння України закінчилися", - наголосив Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками засідання ради ЄС з оборони.
Окремо він підкреслив, що громадянська місія ЄС повернулася до Києва, щоб підтримати організацію контролю кордонів та розслідування військових злочинів РФ.
Нагадаємо, що в окупованому Криму підрозділи РФ намагаються відновити боєздатність.
Читайте також:
- З Маріуполя виїхало щонайменше сім автобусів з українськими бійцями - ЗМІ
- Евакуація з "Азовсталі" на окуповану територію: що відомо про порятунок захисників та реакцію Росії
- Після тривалої хвороби в Одесі помер волонтер та колишній очільник "Правого сектору"