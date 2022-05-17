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ЄС не допустить того, щоб в України закінчилася зброя - голова дипломатії Євросоюзу

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ЄС не допустить того, щоб в України закінчилася зброя - голова дипломатії Євросоюзу

Фото: Associated Press

Країни Європейського Союза не допустять того, щоб в України закінчилася військова теїхніка та зброя. 

Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"В даний час конфлікт перебуває на критичному етапі. Ми не можемо дозволити, щоб військова техніка та озброєння України закінчилися", - наголосив Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками засідання ради ЄС з оборони.

Окремо він підкреслив, що громадянська місія ЄС повернулася до Києва, щоб підтримати організацію контролю кордонів та розслідування військових злочинів РФ.

Нагадаємо, що в окупованому Криму підрозділи РФ намагаються відновити боєздатність.

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