ЄС передав українським прикордонникам шоломи та бронежилети на суму майже 1 млн євро

Європейський Союз передав українським прикордонникам шоломи та бронежилети на суму майже 1 млн євро.

Зараз ЄС продовжує закупляти необхідне для інших українських служб.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, зараз триває закупівля для задоволення не тільки прикордонників, яким ЄС передала шоломи та бронежилети, а й інших служб - зокрема придбання додаткових засобів індивідуального захисту, дизельних генераторів, камер тощо.

“В умовах неспровокованої та невиправданої агресії з боку Російської Федерації Державна прикордонна служба України продемонструвала найвищу відданість справі захисту безпеки кордонів, а також здатність створити умови для упорядкованого перетину кордону мільйонами громадян України, які рятувались від лиха війни. Надання засобів особистого захисту співробітникам Прикордонної служби є одним з наших головних пріоритетів, оскільки для ЄС людина та її безпека є основною цінністю”, - наголосив керівник відділу належного врядування та верховенства права Представництва ЄС в Україні Ксав’є Камю.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який жорстоко вбив домробітницю.

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