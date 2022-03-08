ЄС планує повністю відмовитися від російського газу, нафти та вугілля

Європейська комісія вже представила план повної відмови від викопного палива РФ.

Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу, нафти та вугілля. Єврокомісія вже запропонувала план, як зробити Європу незалежною від викопного палива РФ.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії.

Загалом, планується вже цього року знизити використання російського газу на дві третини та перейти на відновлювані джерела енергії.

"Ми повинні стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який прямо погрожує нам. Нам потрібно діяти зараз, щоб пом'якшити наслідки зростання цін на енергоносії, диверсифікувати наші постачання газу наступної зими та прискорити перехід на екологічно чисту енергію", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Згідно з планом Єврокомісії, Європа може відмовитися від викопного палива ще до 2030 року. Для цього потрібно підвищить стійкість енергетичної системи ЄС на основі двох напрямків - диверсифікації постачання газу через збільшення обсягів імпорту скрапленого природного газу та трубопроводів від неросійських постачальників, а також збільшення обсягів виробництва та імпорту біометану та відновлюваного водню.

"Настав час позбутися нашої уразливості та швидко стати більш незалежними у виборі енергії. Зробімо ривок до відновлюваної енергетики зі швидкістю блискавки. Відновлювана енергетика є дешевим, чистим і потенційно безкінечним джерелом енергії, та, замість того, щоб фінансувати видобувну промисловість десь, вона створює робочі місця тут", - зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Загалом, відмова Євросоюзу від російського викопного палива буде обговорена на екстренному саміті лідерів ЄС у Франції.

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